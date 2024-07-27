ترتيب مجموعة المغرب بعد خسارتها من أوكرانيا في أولمبياد باريس 2024

تمكن منتخب أوكرانيا الأولمبي مساء اليوم السبت، من الفوز أمام نظيره المغرب في الدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

وأحرز دميترو كريسكيف هدف أوكرانيا الأول في الدقيقة الـ22، وأدرك التعادل النجم سفيان رحيمي النتيجة لـ المنتخب المغربي في الدقيقة الـ64 من ضربة جزاء.

وخطف إيدجور كراسنوبير هدف الفوز القاتل للمنتخب الأوكراني في الدقيقة الـ90+8.

بينما تمكن منتخب الأرجنتين من اكتساح نظيره العراق بثلاثية مقابل هدف اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس 2024.

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وافتتح التسجيل لـ منتخب الأرجنتين عن طريق تياجو ألمادا في الدقيقة 14، ولكن قبل نهاية الشوط الأول أدرك أيمن حسين قائد منتخب العراق من تسجيل التعادل لأسود الرافدين في الدقيقة 45+5.

وسجل لوتشيانو جوندو لاعب منتخب الأرجنيتن الهدف الثاني أمام العراق في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، وعزز فيرنانديز بالهدف الثالث للتانجو في الدقيقة 85.

ترتيب مجموعة المغرب بعد الخسارة من أوكرانيا

1- الأرجنتين 3 نقاط

2- المغرب 3

3- أوكرانيا 3

4- العراق 3