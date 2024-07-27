موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي المقبلة بعد الفوز على أوزبكستان

حقق منتخب مصر الأولمبي، الفوز على نظيره منتخب أوزبكستان، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.

وفاز المنتخب المصري الأولمبي بهدف مقابل لاشئ، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.

وسجل أحمد نبيل كوكا، لاعب الاهلي، ومنتخب مصر، الهدف الوحيد في الدقيقة الحادية عشر من عمر المباراة.

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ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني من المجموعة خلف منتخب إسبانيا المتصدر بينما منتخب أوزبكستان تجمد رصيده في المركز الأخير بدون نقاط.

وكان منتخب مصر قد تعادل في مباراته الأولى أمام جمهورية الدومينيكان بينما خسر منتخب أوزبكستان أمام منتخب إسبانيا.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 يوليو الجاري في تمام الساعة الرابعة عصرًا.