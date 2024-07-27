مدرب منتخب إسبانيا يتحدى مصر قبل المواجهة المرتقبة في أولمبياد باريس 2024

تحدث سانتي دينيا، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي، على مواجهة مصر المقبلة في ختام دور المجموعاتفي أولمبياد باريس 2024.

قال دينيا في تصريحات عقب المباراة: “هدفنا كان التأهل إلى الدور المقبل وتحقق، والآن نحن بحاجة للتحسن في جميع الجوانب إذا أردنا المضي قدمًا”.

وتابع:”هذا هو أسلوبنا، وأود أن أهنئ إيباي جوميز على تغييرهم لشكل اللعب تمامًا في مباراتهم”.

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وأوضح المدرب: “باو كوبارسي حصل على بطاقة حمراء وسيغيب عن مواجهة مصر المقبلة، هذه أمور لم نعد نستطيع السيطرة عليها.”

بالنسبة لمباراة مصر، قال دينيا: “نريد أن نحتل المركز الأول في المجموعة، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار الإصابات وعدم الراحة وإمكانية إرهاق اللاعبين نسعى للبقاء في الصدارة.”

وختم دينيا تصريحاته بالقول: ” مواجهة مصر ليست للراحة ولا نفكر في خصومنا في ربع النهائي حاليًا، ولكن اليابان فريق مميز للغاية. المهم هو تحسين أدائنا وتصحيح أخطائنا”.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 يوليو الجاري في تمام الساعة الرابعة عصرًا.