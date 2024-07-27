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منتخب مصر الأولمبي يصحح المسار ويفوز على أوزبكستان في أولمبياد باريس 2024 (فيديو وصور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، التشكيل الرسمي لمواجهة أوزبكستان.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - عمر فايد - كريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - محمد النني - محمد شحاتة.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - أحمد سيد زيزو.

بداية المباراة

منتخب مصر الأولمبي

تسلل على أسامة فيصل في الدقيقة 2

هدف تقدم منتخب مصر على أوزبكستان عن طريق كوكا في الدقيقة 11

بطاقة صفراء لمحمد شحاتة في الدقيقة 13

احتفال لاعبو منتخب مصر بهدف التقدم

خطأ على أسامة فيصل في الدقيقة 18

تسديدة من زيزو لكن ينقذها حارس مرمى أوزبكستان في الدقيقة 20

هدف ضائع من منتخب أوزبكستان في الدقيقة 24

منتخب مصر ضد أوزبكستان (5)

منتخب أوزبكستان يسجل هدف التعادل في الدقيقة 29

إلغاء هدف أوزبكستان بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو في الدقيقة 30

منتخب مصر ضد أوزبكستان (3)

فرصة ضائع من منتخب مصر عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقة 42

إنتهاء الشوط الاول بتقدم منتخب مصر

بداية شوط المباراة الثاني

ركلة حرة مباشرة لمنتخب أوزبكستان لكن الكرة خارج المرمى في الدقيقة 50

منتخب مصر ضد أوزبكستان (2)

فرصة هدف ضائعة من زيزو في الدقيقة 57

خطأ لصالح منتخب مصر في الدقيقة 58

تبديل أول لمنتخب مصر بخروج زيزو ودخول مصطفى سعد بدلا منه في الدقيقة 64

هجمات مكثفة من منتخب أوزبكستان على دفاعات منتخب مصر

حكم اللقاء يحنسب 5 دقائق وقت بدلا من الضائع

بطاقة صفرا لبلال مظهر في الدقيقة 90+4

نهائية المباراة بفوز منتخب مصر على أوزبكستان بهدف نظيف

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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