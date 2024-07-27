ترتيب مجموعة مصر عقب الفوز على أوزباكستان في أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب مصر على نظيره أوزبكستان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024.

وكان قد تعادل منتخب مصر الأولمبي مع جمهورية الدومينيكان في المباراة الأولى بنتيجة 0-0.

ومن جانب آخر، فاز منتخب إسبانيا على نظيره جمهورية الدومينيكان، عقب الانتصار على أزبكستان في اللقاء الأول.

ترتيب مجموعة منتخب مصر الأولمبي

1.إسبانيا - 6 نقاط - مباراتين

2.مصر - 4 نقاط - مباراتين

3.جمهورية الدومينيكان - نقطة - مباراتين

4.أوزبكستان - دون نقاط - مباراتين

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