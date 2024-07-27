إثارة ومنافسة.. ترتيب مجموعة منتخب المغرب في أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت الجولة الثانية من المجموعة الثانية في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وفاز منتخب الأرجنتين على العراق بنتيجة 3-1، عقب الخسارة من المغرب في المباراة الأولى بهدفين مقابل هدف.

وخسر منتخب المغرب أمام نظيره الأوكراني بهدفين مقابل هدف، بعد الفوز على الأرجنتين في اللقاء الأول بنتيجة 2-1.

وشهد ترتيب المجموعة إثارة ومنافسة، حيث جاء كالتالي:

1.الأرجنتين - 3 نقاط

2.المغرب - 3 نقاط

3.أوكرانيا - 3 نقاط

4.العراق - 3 نقاط

اقرأ أيضًا:

قمة المجموعة.. موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على أوزبكستان

ماذا فعل زيزو أثناء خروجه من مباراة مصر وأوزبكستان? (صور)

شاهد هدف منتخب مصر "الغريب" في مرمى أوزبكستان بأولمبياد باريس 2024