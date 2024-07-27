شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يخسر أمام بولندا 3-0 فى افتتاح مشوار أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 27 يوليو 2024 07:32 م
ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية في أولمبياد باريس 2024 بجوار كل من: "البرازيل، إيطاليا، وبولندا".
وجاءت مواعيد مباريات المنتخب المصري في دور المجموعات كالتالي:
- يوم 27 يوليو، يلتقي المنتخب المصري مع نظيره بولندا في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت باريس.
- يوم 30 يوليو، يواجه المنتخب المصري نظيره إيطاليا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت باريس.
- يوم 2 أغسطس، يلتقي المنتخب المصري مع نظيره البرازيل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية ظهرًا بتوقيت باريس.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز