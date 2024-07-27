شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تعافى أوباما وجاهزيته لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

انتظم يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك بعدما انتهى "أوباما" من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي، بسبب معاناته من آلام في القدم،وشارك اللاعب في جميع فقرات المران، سواء البدنية والتأهيلية بجانب الخططية والتقسيمة الفنية.

في سياق متصل خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجًا تأهيليًا واستشفائيًا خاصًا لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مواجهة بيراميدز أمس، وذلك على هامش المران الجماعي .

وأدت هذه المجموعة، تدريبات تأهيلة داخل أرضية الملعب، من خلال الركض وبعض الفقرات الأخرى تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال، بجانب أداء مران استشفائي في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

واكتفت هذه المجموعة، بأداء التدريبات الاستشفائية والتأهيلية، دون المشاركة في باقي فقرات المران الجماعي وفقًا لقرار البرتغالي جوزيه جوميز،ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز.