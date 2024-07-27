شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الملاكمة: سأحقق بنفسى مع يمنى عياد لمعرفة أسباب زيادة وزنها والان مع تفاصيل الخبر

قرر الدكتور عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الملاكمة، تحويل اللاعبة يمنى عياد للتحقيق.

وفضّل الدكتور عبد العزيز غنيم الاستماع للاعبة بنفسه ومعرفة ملابسات ما حدث لها وتسببها في عدم المشاركة والانسحاب من دور الـ16 لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بفرنسا.

وقال الدكتور عبدالعزيز غنيم خلال تصريحاته اليوم، إن اللاعبة خضعت للميزان الساعة 12 صباحاً وقبل المنافسات بساعات، وتم خضوعها للوزن مرة أخرى قبل المباراة، ولكن للأسف اكتشفنا زيادة وزنها 700 جرام، مؤكدا أن الجهاز الفنى للمنتخب كان قد اطمأن على يمنى عياد، وأغلق باب الغرفة عليها حفاظاً على سلامتها، ولكن لا نعرف حتى الآن سبب زيادة وزنها.

وقال الدكتور عبد العزيز غنيم إنه فضّل الاستماع بنفسه للاعبة، ولن يتم ذبحها كما يعتقد البعض، ولكن ستتم معاقبتها في حالة الإدانة، مشيراً إلى أن يمنى عياد لاعبة صاعدة وينتظرها مستقبل كبير، ولكن يجب محاسبتها حتى لا تقع مستقبلاً في مثل هذه الأخطاء.

واعترف الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة بأن القرعة ظلمت أبطال مصر في اللعبة، حيث وقع عبدالرحمن عرابي وزن 80 كيلو مع لاعب أذربيجان، وهو مصنف رقم واحد على العالم في وزنه.

كما أن عمر العوضي لاعب منتخب مصر وزن 71 ك، وقع أيضا في طريق لاعب المنتخب الباكستاني والمصنف الأول عالمياً في هذا الوزن.