شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبى الزمالك استعدادًا لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص "جوميز" خلال حديثه مع اللاعبين، التأكيد على استمرار الاستعداد بكل قوة للمباريات المقبلة، ومواصلة التركيز خلال التدريبات.

وتحدث المدير الفني خلال الجلسة في بعض الأمور الفنية التي حدثت في مباراة بيراميدز الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي نهاية الجلسة، أشاد "جوميز" بالروح والإصرار لدى اللاعبين، ورغبتهم في تقديم الأفضل في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز.