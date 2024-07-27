شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر فى أولمبياد باريس 2024.. الوصافة للفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزز منتخب مصر الأولمبي من فرصة التأهل لربع نهائي الأولمبياد بعد الفوز على نظيره منتخب أوزباكستان بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت المنتخبين، لحساب الجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024، على ملعب دي لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية.

بدأ منتخب مصر الأولمبى المباراة بتشكيل يضم فى حراسة المرمى: حمزة علاء، الدفاع: عمر فايد، أحمد عيد، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، فى الوسط: محمد شحاتة، محمد النني، زيزو، فى الهجوم: أحمد نبيل كوكا، إبراهيم عادل، أسامة فيصل.

بينما يضم تشكيل أوزباكستان في حراسة المرمى: عبد الواحد نعماتوف، والدفاع: حسين الدين عليكولوف – عبد القادر خسانوف – محمد قدي خمراليف – زافارمرد عبد الرحماتوف، والوسط: عبد روف بوريف – ديور خولماتوف – جاسوربيك جلال الدينوف، وفي الهجوم: أبسوبيك فايزوليف – إلدور شموردوف – أوستون أونوروف".

وجاء ترتيب مجموعة مصر على النحو التالي:

1- إسبانيا 6 نقاط.

2- مصر 4 نقاط.

3- الدومينيكان نقطة وحيدة.

4- أوزبكستان دون نقاط.