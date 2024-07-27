شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لزياد السيسى بعد تأهله لدور نصف نهائى السلاح فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق زياد السيسي لاعب منتخب مصر لسلاح السيف على تأهله إلى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024 بعد الفوز على بطل ألمانيا ماتيس سازبو 15-14 في منافسات سلاح السيف.

ونشر السيسى صورة عبر "استورى إنستجرام معلقاً عليها" بآيات القرآن الكريم من سورة آل عمران وهى: "( وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم )".



زياد السيسي

وعزز اللاعب المصري في السلاح زياد السيسي المصنف الأول عالميًا، من فرصة مصر في حصد أولى الميداليات بعدما وصل لنصف النهائي مساء اليوم السبت، في منافسات سلاح السابر في المبارزة بدورة الألعاب الأوليمبية «أولمبياد باريس 2024» المقامة حاليًأ على الأراضي الفرنسية.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب الأوليمبية «أولمبياد باريس 2024» في نسختها رقم 33 أمس الجمعة، الموافق 26 من شهر يوليو الجاري وتنتهي في الحادي عشر من شهر أغسطس القادم.

فاز زياد السيسي على الألماني ماتياس سزابو بنتيجة 15-14 ضمن منافسات الدور ربع النهائي، وبذلك ضرب البطل المصري موعدًا مع نظيره التونسي فارس فرجاني في الدور نصف النهائي من منافسات فردي رجال السابر.

وتُقام مباراة زياد السيسي ضد فارس فرجاني في المربع الذهبي اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.