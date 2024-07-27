علي ماهر يشيد بتألق أحمد عيد لاعب المصري مع الأولمبي في أولمبياد باريس

أشاد على ماهر المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بالمستوى الطيب الذى ظهر به أحمد عيد ظهير أيمن المصرى مع منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره منتخب أوزباكستان فى المباراة التى جمعت المنتخبين، لحساب الجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024، على ملعب دى لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية.

وأكد على ماهر أن هذا المستوى المتميز الذى ظهر به أحمد عيد سواء على مستوى الدفاع أو الهجوم والذى جعله أحد أبرز لاعبى المنتخب خلال المباراتين لم يأت من فراغ، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك قدرات فنية وبدنية متميزة بالإضافة إلى سماته الشخصية المتمثلة فى روحه القتالية العالية وانضباطه التكتيكى وتنفيذه لكافة تعليمات الجهاز الفنى بدقة، متمنيًا للاعب دوام تألقه مع المنتخب الأوليمبى وهو الأمر الذى يعود بالنفع كذلك على فريق المصرى خاصة فى ظل التنافس القوى على شغل مركز الظهير الأيمن بين اللاعب وزميله بالمصرى كريم العراقى، مضيفًا أن امتلاك المصرى للاعبين متميزين فى مركز الظهير الأيمن يعد من جوانب تميز الفريق.

كان منتخب مصر الأوليمبى قد نجح اليوم فى تحقيق الفوز على نظيره منتخب أوزبكستان بهدف للا شيء ليرتفع رصيده إلى النقطة الرابعة بعد تعادله فى الجولة الأولى أمام الدومينيكان سلبيًا، ليحتل الفريق حاليًا وصافة المجموعة خلق منتخب أسبانيا المتصدر قبل مباراتهما معًا بالجولة الثالثة فى ختام مباريات المجموعة والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

بدأ منتخب مصر الأولمبى المباراة بتشكيل يضم فى حراسة المرمى: حمزة علاء، الدفاع: عمر فايد، أحمد عيد، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، فى الوسط: محمد شحاتة، محمد الننى، زيزو، فى الهجوم: أحمد نبيل كوكا، إبراهيم عادل، أسامة فيصل.

بينما ضم تشكيل أوزباكستان فى حراسة المرمى: عبد الواحد نعماتوف، والدفاع: حسين الدين عليكولوف – عبد القادر خسانوف – محمد قدى خمراليف – زافارمرد عبد الرحماتوف، والوسط: عبد روف بوريف – ديور خولماتوف – جاسوربيك جلال الدينوف، وفى الهجوم: أبسوبيك فايزوليف – إلدور شموردوف – أوستون أونوروف".