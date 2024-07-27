شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد يوسف أحمد لتدريبات الزمالك وتعافى عمار ياسر من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

قام الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، بتصعيد يوسف أحمد لاعب وسط فريق الشباب مواليد 2005، للمشاركة فى التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء اليوم السبت، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

جاء ذلك، وفقاً للاستراتيجية المتبعة بتصعيد أفضل العناصر المميزة بقطاع الناشئين بالنادى للتدريب والمشاركة مع الفريق الأول.

وشارك يوسف أحمد فى جميع فقرات المران، سواء البدنية والتأهيلية بجانب الخططية والتقسيمة الفنية.

شهدت تدريبات الفريق مشاركة عمار ياسر الجناح الهجومى للأبيض، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز، عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلى الذى كان يخضع له فى الأيام الماضية، بسبب الإصابة التى كان منها فى العضلة الأمامية.

واطمأن الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة على سلامة اللاعب، وبناءً عليه، شارك فى جميع فقرات المران، سواء التأهيلية والبدنية والخططية، بجانب التقسيمة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة للدورى الممتاز.