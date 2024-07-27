شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يدخل التاريخ ويصبح اللاعب رقم 37 فى قائمة هدافى مصر بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر الأولمبى، هو اللاعب رقم 37 الذى يسجل للفراعنة في تاريخ المشاركات الأولمبية، بعدما قاد المنتخب الأولمبى للفوز اليوم على أوزباكستان بهدف نظيف في الجولة الثانية بأولمبياد باريس.

واقترب منتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالى، من التأهل إلى ربع نهائى بأولمبياد باريس بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره منتخب أوزباكستان بهدف نظيف فى المباراة التى جرت اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024، على ملعب دي لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر الأولمبى رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الثانى بالمجموعة خلف إسبانيا المتصدر بـ6 نقاط، بينما لا يمتلك منتخب أوزباكستان أى نقاط بعدما نال الخسارة الثانية اليوم.

وجاءت قائمة أبرز هدافي منتخب مصر في الأولمبياد كالتالي:

مصطفى رياض (8) أهداف

علي محمود رياض (4) أهداف

مختار التتش (4) أهداف

السيد الضظوي (4) أهداف

رفعت الفناجيلي (3) أهداف

رأفت عطية (3) أهداف

محمد صلاح (3) أهداف