وزير الشباب والرياضة يهنئ المنتخب الأولمبي بالفوز على أوزبكستان

حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على تقديم التهنئة لمنتخب مصر الأولمبى لكرة القدم، بعد تغلبه على منتخب اوزبكستان بهدف دون رد، ضمن منافسات دورة الالعاب الاولمبية والتى تستضيفها فرنسا خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 اغسطس 2024.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على نظيره منتخب أوزباكستان بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت المنتخبين، لحساب الجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024، على ملعب دى لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية.

وجاءت التهنئة فى حضور جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، والمهندس شريف العريان، امين عام اللجنة الاولمبية المصرية، وعدد من اعضاء اتحاد الكرة المصرى.

وأثنى وزير الشباب والرياضة على أداء المنتخب الاولمبى والتغلب فى المباراة، مشيرا إلى أن مستوى اللاعبين يتحسن تدريجيا مع منافسات البطولة، ويظهر الجميع انهم على قلب رجل واحد من أجل تقديم أفضل أداء خلال مشوارهم فى البطولة.

وقد حرص وزير الشباب والرياضة على النزول لغرفة خلع الملابس لتهنئة اللاعبين وتشجيعهم على الاداء الذى ظهر عليه، مؤكدا أن المشوار لا يزال طويلا لهم، وان الجميع يساندهم ويؤازرهم خلال مشوارهم الأولمبى.

بدأ منتخب مصر الأولمبى المباراة بتشكيل يضم فى حراسة المرمى: حمزة علاء، الدفاع: عمر فايد، أحمد عيد، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، فى الوسط: محمد شحاتة، محمد الننى، زيزو، فى الهجوم: أحمد نبيل كوكا، إبراهيم عادل، أسامة فيصل.