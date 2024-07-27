شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الأولمبية المصرية يدعم زياد السيسي من المدرجات والان مع تفاصيل الخبر

حرص ياسر إدريس، رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على حضور منافسات سلاح السيف من أجل دعم وتشجيع زياد السيسي خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس حتى 11 أغسطس المقبل.

وتواجد ياسر إدريس مع عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح في المقصورة الرئيسية لدعم زياد السيسي.

وحجز زياد السيسي المصنف الأول عالميا مقعده في نصف النهائي عقب الفوز على الألماني ماتياس سازبو بنتيجة 15-14.

ويواجه زياد السيسي مع التونسي فارس فرجاني في نصف النهائي في الساعة 8:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة وأصبح على مقربة من حصد ميدالية لمصر في أولمبياد باريس

وكان زياد السيسي تأهل إلى ربع نهائي منافسات سلاح السيف فردي رجال بعد فوزه على الأمريكي ميتشيل سارون في دور الـ16 بنتيجة 15-13.