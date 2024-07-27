مصر تقترب من التأهل للدور الثاني بالأولمبياد بعد فوزها على أوزباكستان (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق منتخب مصر الأولمبي فوزا هاما على نظيره منتخب أوزباكستان بهدف نظيف فى المباراة التى جرت اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024، على ملعب دي لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية .

سجل هدف منتخب مصر أحمد نبيل كوكا فى الدقيقة 11، بعدما اصطدمت الكرة به عقب تسديدة من مدافع أوزباكستان لتسكن الكرة مرمى المنافس.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر الاولمبى رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الثانى بالمجموعة خلف اسبانيا المتصدر بـ6 نقاط، بينما لا يمتلك منتخب أوزباكستان أى نقاط بعدما نال الخسارة الثانية اليوم.

واقترب منتخب مصر الأولمبى من التأهل إلى الدور الثانى بهذه النتيجة، حيث يكفيه التعادل أمام اسبانيا لحسم التأهل، أو الخسارة من اسبانيا على أن تنتهى مباراة أوزباكستان والدومينكان بالتعادل أو فوز أوزباكستان بأى نتيجة.