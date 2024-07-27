أولمبياد باريس 2024.. وزير الرياضة يهنئ منتخب كرة القدم بعد الفوز على أوزبكستان

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تقديم التهنئة لمنتخب مصر الاولمبي لكرة القدم، بعد تغلبه على منتخب اوزبكستان بهدف دون رد، ضمن منافسات دورة الالعاب الاولمبية والتي تستضيفها فرنسا خلال الفترة من 26 يوليو الى 11 اغسطس 2024.

بحضور الاستاذ جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والمهندس شريف العريان، امين عام اللجنة الاولمبية المصرية، وعدد من اعضاء اتحاد الكرة المصري .

أثني وزير الشباب والرياضة على أداء المنتخب الاولمبي والتغلب في المباراة، مشيرا إلى أن مستوي اللاعبين يتحسن تدريجيا مع منافسات البطولة، ويظهر الجميع انهم على قلب رجل واحد من أجل تقديم أفضل أداء خلال مشوارهم في البطولة.

وقد حرص وزير الشباب والرياضة على النزول لغرفة خلع الملابس لتهنئة اللاعبين وتشجيعهم على الاداء الذي ظهر عليه، مؤكدا ان المشوار لا يزال طويلا لهم، وان الجميع يساندهم ويؤازرهم خلال مشوارهم الأولمبي.