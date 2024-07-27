ترتيب مجموعة مصر في أولمبياد باريس بعد الفوز على أوزبكستان

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المنتخب المصري الأولمبي الفوز على نظيره أوزبكستان بهدف نظيف، في الجولة الثانية من دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتأتي مصر وأوزبكستان في مجموعة تضم إسبانيا والدومينيكان، حيث استطاع المنتخب الإسباني الأولمبي من الفوز على نظيره الدومينيكاني.

واستطاع منتخب إسبانيا التأهل للدور ربع النهائي من أولمبياد باريس 2024، حيث سيلتقي مع نظيره المصري في المواجهة المقبلة.

ترتيب مجموعة مصر في أولمبياد باريس 2024

1- إسبانيا 6 نقاط.

2- مصر 4 نقاط.

3- الدومينيكان نقطة وحيدة.

4- أوزبكستان بدون نقاط.

الجدير بالذكر أن المنتخب الإسباني حقق الفوز على نظيره الأوزبكستاني بهدفين مقابل هدف واحد، في المقابل انتهت مباراة مصر والدومينيكان بالتعادل السلبي بدون أهداف خلال الجولة الأولى.