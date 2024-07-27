ليكلير اول المنطلقين في جائزة بلجيكا الكبرى للفورميلا وان

ياسر رشاد - القاهرة - سيكون السائق الموناجسي شارل ليكلير سائق فريق فيراري هو اول المنطلقين مساء الاحد في جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا بعد حصوله على المركز الثاني في التجارب التأهيلية التي أقيمت مساء السبت خلف الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم وسائق فريق ريد بول.

ووفقا لنظام سباقات الفورميلا وان فكان من المفترض أن يكون ماكس فيرستابين هو اول المنطلقين في السباق النهائي بعدما حصل على المركز الأول الا ان بطل العالم تمت معاقبته بالتراجع لعشر مراكز بعد تجاوز عدد المرات المسموح بها لتغيير محرك سيارته خلال الموسم الحالي وفقا للوائح الفورميلا وان واختار فريق ريد بول سباق جائزة بلجيكا الكبرى لتنفيذ العقوبة وبالتالي فعلى الرغم من فوز ماكس فيرستابين بالمركز الأول في التجارب التأهيلية فسيكون عليه الانطلاق من المركز الحادي عشر في السباق النهائي .

ايضا سيكون الترتيب الثاني لدخول السباق النهائي من نصيب سائق ريد بول سيرجيو بيريز الذي تجاوز مرحلة صعبة للغاية مر بها خلال السباقات الأخيرة جعلته يبتعد عن المراكز المتقدمة في أكثر من سباق لكنه احتل هذه المرة المركز الثالث في التجارب التأهيلية.

الترتيب الثالث كان من نصيب السائق البريطاني لويس هاميلتون سائ فريق مرسيدس الذي أحرز المركز الرابع في التجارب التأهيلية .

الجزء الاول من التجارب التأهيلية شهد تصدر سائق مكلارين أوسكار بياستري وجاء خلفه في مفاجأة كبيرة بيير جاسلي سائق فريق ألبين وتم استبعاد السائقين اصحاب المراكز من السادس عشر إلى العشرين وهم نيكو هولكينبيرج وكيفين ماجنسون سائقي فريق هاس ويوكي تسونودا سائق فريق ريد بول وسارجنت سائق فريق ويليامز واخيرا جو جوانيو سائق فريق صاوبر .

الجزء الثاني شهد تصدر ماكس فيرستابين للمركز الأول وتلاه لويس هاميلتون بينما خرج الخماسي من المركز الحادي عشر إلى الخامس عشر وهم بيير جاسلي و الكسندر البون و دانيال ريكاردو و فاليتيري بوتاس ولانس استرول.

وجاء ترتيب السائقين العشرة الأوائل في نهاية التجارب على النحو التالي :

الأول: ماكس فيرستابين ( ريد بول )

الثاني: شارل ليكلير ( فيراري )

الثالث : سيرجيو بيريز ( ريد بول )

الرابع : لويس هاميلتون ( مرسيدس )

الخامس : لاندو نوريس ( مكلارين )

السادس : أوسكار بياستري ( مكلارين )

السابع : جورج راسل ( مرسيدس )

الثامن : كارلوس ساينز ( فيراري )

التاسع : فرناندو الونسو ( أستون مارتن )

العاشر : أستيبان اوكون ( ألبين )