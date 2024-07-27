جوميز يقرر تصعيد ناشئ جديد لتدريبات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتصعيد يوسف أحمد لاعب وسط فريق الشباب مواليد 2005، للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم السبت، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك، وفقاً للاستراتيجية المتبعة بتصعيد أفضل العناصر المميزة بقطاع الناشئين بالنادي للتدريب والمشاركة مع الفريق الأول.

وشارك يوسف أحمد في جميع فقرات المران، سواء البدنية والتأهيلية بجانب الخططية والتقسيمة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز.