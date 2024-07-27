وديا ... سموحه يفوز على كاظمة الكويتي بثلاثية مقابل هدفين استعدادًا للمصري في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت منذ قليل مباراة سموحه وكاظمة الكويتي الودية والتي أقيمت بإستاد الإسكندرية

في تجربة ودية قوية ومفيدة حقق فريق سموحه تحت قيادة "أحمد سامي" المدير الفني الفوز على نظيره فريق كاظمة الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ..

بدأ فريق سموحه بالتشكيل الأساسي لمدة 30 دقيقة .. وخلال المباراة شارك جميع اللاعبين البدلاء لمنحهم الفرصة كاملة وإمكانية الاعتماد عليهم..

بادر فريق كاظمة الكويتي بتسجيل الهدف الأول عن طريق الكولمبي "هانسيل زاباتا" هداف الدوري الكويتي الموسم الماضي فى الدقيقه 28 ثم أدرك سموحه هدف التعادل من ضربة جزاء احرزها "مصطفى البدرى" في الدقيقه 35

ثم يعود فريق كاظمة للتقدم مرة أخرى مع نهاية الشوط الأول من خلال "رفائيل دودو" البرازيلى الذي احرز الهدف الثانى لفريقه من ضربه جزاء.. لينتهي الشوط الأول بتقدم كاظمة الكويتي بهدفين مقابل هدف

وفي الشوط الثاني حاول سموحه إدراك التعادل قابله فريق كاظمة بدفاع منظم ولكن في الدقيقة 84 ينجح "احمد امين" في احراز الهدف الثانى لسموحه ..

وفى الدقيقه الأخيرة يضيف "أحمد على امين" الهدف الثانى له والثالث لسموحه لينتهي اللقاء بفوز سموحه بثلاثية مقابل هدفين لفريق كاظمة الكويتي