موعد مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المنتخب المصري الأولمبي في تحقيق الانتصار على نظيره أوزبكستان بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

في المقابل، حقق المنتخب الإسباني على نظيره الدومينيكان بهدفين مقابل هدف واحد، في المباريات التي لُعبت منذ قليل.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأولمبي المصري نظيره الإسباني، في المباراة التي تعد بمثابة عنق زجاجة للفراعنة من أجل التأهل للدور ربع النهائي من منافسات أولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة مصر وإسبانيا بأولمبياد باريس

من المقرر انطلاق مواجهة مصر أمام إسبانيا، في تمام الرابعة من عصر الثلاثاء المقبل، 30 يوليو 2024.

الجدير بالذكر أن المنتخب الإسباني يأتي على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، فيما يحل منتخب مصر في الوصافة بـ4 نقاط، بينما يأتي منتخب الدومينيكان في المركز الثالث بنقطة ويتذيل الترتيب أوزبكستان بدون نقاط.