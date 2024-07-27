التونسي فرجاني يتأهل لنهائي سلاح الشيش

ياسر رشاد - القاهرة - خسر لاعب السلاح المصري زياد السيسي مباراة الدور نصف النهائي لمسابقة فردي السابر امام منافسة التونسي فرجاني بنتيجة ١٥ / ١١ ليكتفي السيسي باللعب على الميدالية البرونزية مساء الليلة بينما تأهل التونسي فرجاني إلى المباراة النهائية في مفاجأة كبيرة .

لم يكن زياد السيسي من بداية المباراة في مستواه الطبيعي وظهر عليه التوتر الشديد ومنح الاعب التونسي الاقل منه في التصنيف العالمي فرصة التقدم وبفارق كبير من النقاط حيث وصلت النتيجة إلى ١٤ / ٧ ليبقى للتونسي فرجاني نقطة واحدة للفوز وحاول السيسي تدراك النوقف ونجح في تحقيق عدة نقاط لكنه في النهاية خسر المباراة ١٥ / ١١ ليحسر فرصة التأهل الى المباراة النهائية وضمان الحصول على إحدى الميداليتين الفضية او الذهبية .