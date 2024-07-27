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"الفرنسي" يوقع للزمالك لمدة ثلاثة مواسم

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن توقيع يوسف وائل "الفرنسي" لاعب وسط فريق الشباب مواليد 2005، على عقود احترافية مع القلعة البيضاء.

وأكد بدر حامد، أن اللاعب وقع على عقود احترافية لمدة 3 سنوات، بداية من الموسم الجديد.

وأشار رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، إلى أن يوسف وائل من اللاعبين المميزين، وسيكون من العناصر الهامة بالفريق الأول في المستقبل القريب.

وأكد بدر حامد، أن هذا الأمر جاء وفقاً لسياسة مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، بالحفاظ على العناصر المميزة بقطاع الناشئين من خلال أبرام عقود لهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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