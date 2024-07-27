"الفرنسي" يوقع للزمالك لمدة ثلاثة مواسم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن توقيع يوسف وائل "الفرنسي" لاعب وسط فريق الشباب مواليد 2005، على عقود احترافية مع القلعة البيضاء.

وأكد بدر حامد، أن اللاعب وقع على عقود احترافية لمدة 3 سنوات، بداية من الموسم الجديد.

وأشار رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، إلى أن يوسف وائل من اللاعبين المميزين، وسيكون من العناصر الهامة بالفريق الأول في المستقبل القريب.

وأكد بدر حامد، أن هذا الأمر جاء وفقاً لسياسة مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، بالحفاظ على العناصر المميزة بقطاع الناشئين من خلال أبرام عقود لهم.