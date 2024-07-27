صورة للميزان.. رئيس اتحاد الملاكمة يكشف سبب استبعاد يمنى عياد من أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف رئيس اتحاد الملاكمة، عبد العزيز غنيم، سبب استبعاد الملاكمة المصرية يمنى عياد من أولمبياد باريس 2024.

وأوضح عبد العزيز خلال تصريحات اليوم السبت أن اللاعبة خضعت لقياس وزنها أمس الجمعة وكان 54 كيلو جرام، لكن بميزان اليوم السبت تبين أنها 54 و700 كيلو جرام.

وأكد رئيس اتحاد الملاكمة أن اللاعبة سيتم تحويلها للتحقيق، وسيتم محاسبتها حال إدانتها، تحديدا إنه تم تصوير الميزان وهو يزنها 54 كيلو جرام.

وأتم عبد العزيز غنيم تصريحاته أن القرعة ظلمت لاعبي مصر في الملاكمة، حيث وقع عبد الرحمن عرابي وزن 80 كيلو مع لاعب أذربيجان المصنف رقم واحد عالميا، بجانب عمر العوضي الذي يلاقي الباكستاني المصنف الأول عالميا في وزن 71 كيلو.

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