أول ملاكمة مصرية تتأهل.. من هي يمنى عياد المستبعدة من أولمبياد باريس 2024؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن رئيس اتحاد الملاكمة، عبد العزيز غنيم، استبعاد الملاكمة المصرية يمنى عياد من أولمبياد باريس 2024 اليوم السبت.

وأوضح عبد العزيز غنيم في تصريحات اليوم السبت أن اللاعبة خضعت لقياس وزنها أمس الجمعة وكان 54 كيلو جرام، لكن بميزان اليوم السبت تبين أنها 54 و700 كيلو جرام، مما أدى إلى خروجها من منافسات الملاكمة وزن 54.

من هي يمنى عياد؟

- مواليد 29 يونيو 2003 "21 عاما"

- ولدت في كفر العرب بمدينة دمياط

بدأت ممارسة الرياضة في سن 6 سنوات

- تدرس التربية الرياضية بجامعة دمياط

- تأهلت لنهائي أفريقيا للملاكمة في عام 2023

- أول ملاكمة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد

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