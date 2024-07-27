شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 27-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 27-7-2024 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها حصل عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية.

يوسف وائل مواليد 2005 يوقع على عقود احترافية مع الزمالك

كشف بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن توقيع يوسف وائل "الفرنسي" لاعب وسط فريق الشباب.

تصعيد يوسف أحمد لتدريبات الزمالك وتعافى عمار ياسر من الإصابة

قام الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، بتصعيد يوسف أحمد لاعب وسط فريق الشباب مواليد 2005.

إراحة عبد الله السعيد من مران الزمالك بقرار جوميز

حصل عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب النادي.

الزمالك يعلن تعافى أوباما وجاهزيته لمواجهة المقاولون

انتظم يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب النادي.

تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبى الزمالك استعدادًا لمواجهة المقاولون

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين.