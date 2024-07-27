شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سيناريوهات تضمن تأهل منتخب مصر الأولى لربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك منتخب مصر الأولمبي 3 فرص للتأهل إلى ربع النهائي عقب فوزه على نظيره أوزباكستان بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت المنتخبين، بالجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024، على ملعب دي لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية.

وتكمن الفرصة الأولى في أنه حال حقق منتخب مصر الفوز على نظيره منتخب إسبانيا في الجولة الأخيرة، سيضمن بذلك التأهل متصدرًا للمجموعة بشكل مباشر.

الفرصة الثانية يحتاج فيها منتخب مصر فقط للتعادل مع منتخب إسبانيا لحجز بطاقة الوصافة عن المجموعة رفقة منتخب إسبانيا في الصدارة.

الفرصة الثالثة أنه في حال خسر منتخب مصر، ينتظر نتيجة مباراة الدومينيكان أمام أوزبكستان في الجولة الأخيرة، إذ إنه في حال حقق منتخب الدومينيكان الفوز سيتم الاتجاه لفارق الأهداف لحسم التأهل بين مصر والدومنيكان.

بدأ منتخب مصر الأولمبى المباراة بتشكيل ضم فى حراسة المرمى: حمزة علاء، الدفاع: عمر فايد، أحمد عيد، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، فى الوسط: محمد شحاتة، محمد النني، زيزو، فى الهجوم: أحمد نبيل كوكا، إبراهيم عادل، أسامة فيصل.

بينما ضم تشكيل أوزباكستان في حراسة المرمى: عبد الواحد نعماتوف، والدفاع: حسين الدين عليكولوف – عبد القادر خسانوف – محمد قدي خمراليف – زافارمرد عبد الرحماتوف، والوسط: عبد روف بوريف – ديور خولماتوف – جاسوربيك جلال الدينوف، وفي الهجوم: أبسوبيك فايزوليف – إلدور شموردوف – أوستون أونوروف".

وتعادل منتخب مصر الأولمبى سلبيا أمام الدومينيكان في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأربعاء الماضى، على ملعب دي لابيجيور، في أولى جولات أولمبياد باريس 2024، بينما خسر منتخب أوزباكستان المباراة الأولى من إسبانيا.