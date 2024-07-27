شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إيطاليا يحضر مباراة زياد السيسى وبطل إيطاليا على برونزية السلاح والان مع تفاصيل الخبر

تواجد رئيس إيطاليا الحالي في مدرجات القصر الكبير، لمتابعة مباراة زياد السيسي لاعب منتخب مصر للسلاح مع بطل إيطاليا على الميدالية البرونزية في منافسات السلاح بأولمبياد باريس.

يلاقي زياد السيسى لاعب مصر لسلاح السيف نظيره بطل إيطاليا على الميدالية البرونزية في منافسات السلاح بأولمبياد باريس، بعد خسارة الثنائي في نصف النهائي من بطلي تونس وكوريا الجنوبية.

وخسر زياد السيسى لاعب مصر لسلاح السيف من بطل تونس فارس الفرجاني بنتيجة 15-11 ليُنافس البطل المصري على الميدالية البرونزية في منافسات سلاح السيف بـ أولمبياد باريس 2024.

انطلقت منافسات دورة الألعاب الأوليمبية «أولمبياد باريس 2024» في نسختها رقم 33 أمس الجمعة، الموافق 26 من شهر يوليو الجاري، وتنتهي في الحادي عشر من شهر أغسطس القادم.

وكان زياد السيسي قد فاز على الألماني ماتياس سزابو بنتيجة 15-14 ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ثم خسر أمام نظيره التونسي فارس فرجاني في الدور نصف النهائي من منافسات فردي رجال السابر بنتيجة 15-11.