شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة غامضة من زيزو بعد فوز المنتخب الأولمبى أمام أوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

نشر أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ومنتخب مصر رسالة غامضة عبر صفحته على "إنستجرام" بعد فوز المنتخب الأولمبى على أوزباكستان بهدف دون رد معلقاً عليها: "شامم رائحة شياط".

وشهدت الدقيقة 65 من زمن شوط المباراة الثاني بين منتخب مصر الأولمبي وأوزباكستان، تبديل أحمد مصطفى زيزو ودخولا مصطفى سعد ميسي بدلا منه.



زيزو

واقترب منتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالى، من التأهل إلى ربع نهائى بأولمبياد باريس بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره منتخب أوزباكستان بهدف نظيف فى المباراة التى جرت اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024، على ملعب دي لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر الأولمبى رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الثانى بالمجموعة خلف إسبانيا المتصدر بـ6 نقاط، بينما لا يمتلك منتخب أوزباكستان أى نقاط بعدما نال الخسارة الثانية اليوم.

ويكفى منتخب مصر الأولمبى التعادل أمام إسبانيا الثلاثاء المقبل فى الجولة الثالثة بالدور الأول لحسم التأهل لربع النهائى، أو الخسارة من اسبانيا على أن تنتهى مباراة أوزباكستان والدومينكان بالتعادل أو فوز أوزباكستان بأى نتيجة.

سجل هدف منتخب مصر أحمد نبيل كوكا فى الدقيقة 11، بعدما اصطدمت الكرة به عقب تسديدة من مدافع أوزباكستان لتسكن الكرة مرمى المنافس.