شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم 27-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم 27-7-2024 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته مساء اليوم، السبت، استعداداً لمباراة صعبة مع نظيره سيراميكا المقرر لها بعد غد.

مران الأهلى استعدادا لـ سيراميكا.. تدريبات استشفائية للأساسيين ومحاضرة من كولر

بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته مساء اليوم، السبت، استعداداً لمباراة صعبة مع نظيره سيراميكا المقرر لها بعد غد.

الأهلي يحصل على توقيع لاعبة المعادى لتدعيم الكرة النسائية

حصل مسئولو النادي الأهلي رسميًا على توقع نادين الشافعي ظهير فريق المعادي واليخت، تمهيدًا للتعاقد معها من أجل تعزيز فريق كرة القدم النسائية خلال الموسم الكروي المقبل.

ماذا يحتاج الأهلى لحسم الدوري بعد هدية الزمالك من أنياب بيراميدز؟

لايزال الصراع قائم بين الأهلي وبيراميدز على لقب الدوري المصري 2024، إذ يسعى الأخير للظفر باللقب الأول له في تاريخه، في حين أن المارد الأحمر يريد الحفاظ على درع البطولة للعام الثاني على التوالي.

كولر يبدأ رحلة استكشاف سيراميكا ضمن خطة حسم تتويج الأهلى بالدوري

بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى رحلة إستكشاف فريق سيراميكا بمشاهدة مبارياته الأخيرة بالدوري المصري وعلى رأسها فوزه على بلدية المحلة برباعية دون رد.

أحمد عبد القادر يقترب من تدعيم الاهلى أمام سيراميكا فى الدوري

اقترب أحمد عبد القادر لاعب النادى الأهلى، من الظهور فى قائمة فريقه فى لقاء سيراميكا المقبل بالدوري بعد التعافى من الإصابة.

الأهلي ينعى نجمه الأسبق محمود صالح

نعى النادى الأهلى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، نجمه الأسبق محمود صالح الذى وافته المنية صباح اليوم السبت.