أولمبياد باريس: السيسي يخسر فرصة إهداء مصر ميدالية ذهبية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس : خسر زياد السيسي المصنف الأول عالميا في الدور نصف النهائي من منافسات سلاح السيف (المبارزة) أمام منافسه التونسي فارس الفرجاني، المصنف الرابع عشر عالميا، بنتيجة 15-11 ليلعب على الميدالية البرونزية.

بطل تونس بدأ اللقاء بكل قوة وتركيز، ونجح في التفوق في الفترة الأولى بنتيجة 8-3، وسط العديد من القرارات التحكيمية التي حسمت لصالح البطل التونسي.

البطل التونسي واصل التفوق في الفترة الثانية ووصل الفارق لتسع نقاط بنتيجة 14-5، قبل أن يبدأ تقليص الفارق لتصل إلى 14-11 قبل أن يخطف الفوز من نظيره المصري.

وافتتح زياد السيسي مشواره في دورة الألعاب الأولمبية في باريس بداية من الدور 32 بالفوز الأرجنتيني باسكول ماريا دي تيلا، المصنف الـ32 ليتأهل للدور الـ16، بنتيجة 15-11.

وعبر السيسي للدور ربع النهائي بالفوز على حساب الأميركي ميشيل سارون المصنف 17 عالميا بالفوز بنتيجة 15-13 في مواجهات الدور ثمن النهائي.

وحقق بطل السلاح المصري التأهل للدور نصف النهائي بالفوز على الألماني ماتياس سزابو، المصنف التاسع بنتيجة 15-14 في مباراة قوية.