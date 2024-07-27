أولمبياد باريس: حصاد اليوم الأول يبتسم للصين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: انطلقت رسمياً فعاليات ومسابقات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث بدأت المنافسات المحتدمة منذ صباح السبت 27 تموز (يوليو) 2024، وكانت الصين على موعد مع تحقيق أول ميدالية ذهبية على الإطلاق في أولمبياد باريس.

وحققت الصين أول ميدالياتها الذهبية وذلك بالفوز على كوريا الجنوبية في الرماية للفرق المختلطة بمنافسات البندقية الهوائية 10 أمتار، وذلك عقب الفوز على كوريا الجنوبية في النهائي 16-12.

فيما توجت كازاخستان بالميدالية البرونزية عقب التغلب على ألمانيا 17-5.

الغطس

وتمكن الصين أيضاً من حصد ذهبية فرق السيدات في الغطس من لوح متحرك ارتفاع 3 أمتار بالفوز على الولايات المتحدة التي نالت الميدالية الفضية فيما تحصلت بريطانيا على الميدالية البرونزية.

الدراجات الهوائية

وفي افتتاح منافسات رياضة الدراجات الهوائية توجت الأسترالية غريس براون بذهبية سباق ضد الساعة وحصلت البريطانية آنا هندرسون على الميدالية الفضية، بينما حصلت الأمريكية كلوي دايغرت على البرونزية.