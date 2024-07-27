خسارة مؤلمة للمغرب أمام أوكرانيا في كرة القدم بأولمبياد باريس

الشارقة - اميمة ياسر - سقط منتخب المغرب في فخ الخسارة أمام أوكرانيا بنتيجة 2/1، اليوم السبت، في الجولة الثانية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

أنهى المنتخب الأوكراني الشوط الأول متقدما بهدف سجله دميترو كريسكيف في الدقيقة 22.

وأدرك أسود أطلس التعادل بركلة جزاء سددها سفيان رحيمي في الدقيقة 64، ليرفع مهاجم العين الإماراتي رصيده إلى 3 أهداف في صدارة هدافي البطولة.

وأكمل المنتخب الأوكراني اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه فولوديمير ساليوك في الدقيقة 63.

لكن أوكرانيا لم تتأثر بالنقص العددي بل سجلت هدفا ثانيا لإيهور كراسنوبير في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

وتبعثرت حسابات المجموعة الثانية بهذه النتيجة، حيث تساوى منتخبا أوكرانيا والمغرب مع الأرجنتين والعراق برصيد ثلاث نقاط.

وكان المنتخب العراقي خسر أمام الأرجنتين بنتيجة 3/1 في وقت سابق اليوم السبت.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تلعب الأرجنتين ضد أوكرانيا، بينما يلعب المغرب ضد العراق في مواجهة عربية خالصة.