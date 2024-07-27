«أولمبياد باريس 2024»..موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الفوز على أوزبكستان

الشارقة - اميمة ياسر - تمكن منتخب مصر الأولمبي من تحقيق الفوز على أوزبكستان بهدف نظيف في مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد باريس 2024».

سجل الهدف أحمد نبيل «كوكا» في شباك أوزبكستان في أولمبياد باريس في الدقيقة 11.

وألغت تقنية «VAR» هدفا للمنتخب الأوزبكي أمام مصر بداعي التسلل.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 يوليو الجاري في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام أوزبكستان

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد، عمر فايد، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد شحاتة، محمد النني، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: أسامة فيصل، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو.

بدلاء منتخب مصر الأولمبى أمام أوزبكستان

ويجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر الأولمبي أمام أوزبكستان كل من: «علي الجابري، زياد كمال، مصطفى سعد، محمد طارق، بلال مظهر، أحمد عاطف قطة».

تشكيل أوزبكستان أمام المنتخب الأولمبي

حراسة المرمى: عبد الواحد نعماتوف.

خط الدفاع: حسين الدين عليكولوف، عبد القادر خسانوف، محمد قدي خمراليف، زافارمرد عبد الرحماتوف.

خط الوسط: عبد روف بوريف، ديور خولماتوف، جاسوربيك جلال الدينوف.

خط الهجوم: أبسوبيك فايزوليف، إلدور شموردوف، أوستون أونوروف.

وتعادل منتخب مصر الأولمبى سلبيا أمام الدومنيكان في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأربعاء، على ملعب دي لابيجيور، في أولى جولات أولمبياد باريس 2024، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كلا من إسبانيا وأوزبكستان.

وكان منتخب أوزبكستان قد خسر المباراة الأولى من إسبانيا، بينما تعادل منتخب مصر مع جمهورية الدومنيكان.

ترتيب مجموعة مصر في الأولمبياد

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 6 نقاط، ويحل منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، والدومينيكان في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، ويتذيل منتخب أوزبكستان المجموعة بدون نقاط.