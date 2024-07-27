الامارات | منتخب مصر يحقق أول فوز في أولمبياد باريس 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الأولمبي المصري أول فوز في أولمبياد باريس 204 ووضعت قدما في ربع النهائي بفوزها الثمين على أوزبكستان 1-0 سجله لاعب وسط الأهلي احمد نبيل كوكا في الدقيقة 11.

وهو الفوز الأول لمصر بعد تعادلها مع الدومينيكان سلبا في الجولة الأولى، وسط انتقادات بعد هذه التفريط في البداية السهلة، لترفع مصر رصيدها الى ـربع نقاط منفردة بالمركز الثاني، فيما خرجت أوزبكستان خالية الوفاض بتلقيها الخسارة الثانية تواليا.

وتلتقي مصر مع إسبانيا في الجولة الثالثة الاخيرة الثلاثاء المقبل، وتحتاج الى التعادل لحسم بطاقتها بغض النظر عن نتيجة مباراة الدومينيكان مع أوزبكستان.