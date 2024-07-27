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الامارات | إسبانيا تواصل التألق وتصل إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح المنتخب الإسباني الباحث عن لقبه الثاني أول المتأهلين الى الدور ربع النهائي لمسابقة كرة القدم للرجال في اولمبياد باريس بفوزها على جمهورية الدومينيكان 3-1، لتحقق إسبانيا فوزها الثاني تواليا في المجموعة الثالثة بعد أن حقق المنتخب الإسباني الفوز الاول على أوزبكستان 2-1، لتحجز بطاقتها الى الدور الثاني.

وكانت إسبانيا، المتوجة باللقب الأولمبي الوحيد على ارضها عام 1992 في ، البادئة بالتسجيل عبر مهاجم برشلونة فيرمين لوبيس في الدقيقة 24.

وأدركت الدومينيكان التعادل بواسطة ميغل مونتيس دي أوكا (38)، لكنها تلقت ضربة موجعة بطرد مهاجمها وإنتر ميامي الأميركي إديسون أسكونا في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للشوط الاول.

واستغل الاسبان النقص العددي في الشوط الثاني وسجلوا هدفين عبر لاعب وسط فياريال أليكس بايينا (55) ومدافع جيرونا ميغل غوتييريس (70).

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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