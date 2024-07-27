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محمود حرب: لا تعليق على تصرف زيزو وميكالي يحفز اللاعبين لتحسين الأداء

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمود حرب مدير المنتخب الوطني الأولمبي، أن الفوز ضد منتخب أوزبكستان، خطوة هامة في التأهل إلى دور الثمانية من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتابع حرب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "التعادل أمام الدومينيكان كان مخيب، ولكنه منتخب قوي والفوز اليوم، محى صورة المباراة الأولى".

وأضاف محمود حرب: "الأجواء في فرنسا صعبة، وبالتالي الأداء ظهر بشكل متراجع ولكن مع توالي المباريات سيتحسن الأداء، وميكالي يتحدث مع اللاعبين عن أهمية الحدث ومنحهم ثقة في أنفسهم".

واختتم مدير المنتخب الأولمبي: "لا تعليق على تصرف زيزو أمام أوزبكستان، ولكن نريد التركيز في الوقت الحالي على الايجابيات، وسنغادر إلى بوردو صباحًا لخوض مباراة إسبانيا في الجولة الثالثة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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