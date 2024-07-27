أولمبياد باريس 1024.. زياد السيسي يخسر أمام بطل إيطاليا ويكتفي بالمركز الرابع في منافسات السلاح

ياسر رشاد - القاهرة - احتل زياد السيسي لاعب منتخب مصر للسلاح المركز الربع بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024؛ بعد الخسارة أمام بطل إيطاليا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .

وخسر زياد السيسي أمام بطل إيطاليا بنتيحة 15 _ 12 ليستفيد بالمركز الرابع ويخسر ميدالية كانت قريبة بشكل كبير.

وخاض زياد السيسي مباراة تحديد المركز الثالث بعد الخسارة في دور نصف النهائي امام لاعب تونس بنتيجة 15 _ 11.

وكان زياد السيسي تأهل إلى ربع نهائي منافسات سلاح السيف فردي رجال بعد فوزه على الأمريكي ميتشيل سارون في دور الـ16 بنتيجة 15-13.