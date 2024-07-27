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موعد مباراة النصر وبورتو الودية غدًا والقناة الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق النصر السعودي لخوض مباراة ودية قوية ضد بورتو البرتغالي مساء غد الأحد والتي ستجمع الفريقين في إطار استعدادًا العالمي لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.

يدخل فريق النصر مباراة الغد ضد بورتو بقيادة المدير الفني لويس كاسترو متسلحًا بكامل نجوم الفريق، وعلى رأسهم تاليسكا و ساديو ماني، بينما سيغيب النجم البرتغالي .

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر ضد بورتو غدًا الأحد الموافق 28 يوليو الجاري وذلك في تمام الساعة  8:30 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية .

وستذاع المباراة مباشر و حصريًا على قناة stctv وذلك بصوت المعلق الرياضي عبدالله الحربي

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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