موعد مباراة النصر وبورتو الودية غدًا والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق النصر السعودي لخوض مباراة ودية قوية ضد بورتو البرتغالي مساء غد الأحد والتي ستجمع الفريقين في إطار استعدادًا العالمي لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.

يدخل فريق النصر مباراة الغد ضد بورتو بقيادة المدير الفني لويس كاسترو متسلحًا بكامل نجوم الفريق، وعلى رأسهم تاليسكا و ساديو ماني، بينما سيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر ضد بورتو غدًا الأحد الموافق 28 يوليو الجاري وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وستذاع المباراة مباشر و حصريًا على قناة stctv وذلك بصوت المعلق الرياضي عبدالله الحربي