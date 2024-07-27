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مودرن سبورت يهزم أحد السعودي بثلاثية

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ياسر رشاد - القاهرة - أنتصر فريق مودرن سبورت على فريق أحد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن استعدادات الفريق لمسابقة الممتاز .

سجل اهداف فريق مودرن سبورت محمد نصير وارنولد ايبا ومحمد عبد الله "مواليد ٢٠٠٥"

وبدأ فريق مودرن سبورت اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد طارق

دفاع: باسم علي، عبد الرحمن رشدان ، محمد ربيعة، طارق طه

وسط: احمد كباكا، محمد محمود، محمد نصير ، علي زعزع، عمر وائل

هجوم: محمد زعلوك

وشارك خلال اللقاء كلاً من: أحمد يحيى، ومصطفى صبحي،  وهشام عادل، وارنولد ايبا، ويوسف جلال وأحمد هاني وسليم سليمان ومحمد عبد الله وعمر أسامة"مواليد ٢٠٠٥"

ويستعد فريق مودرن سبورت لمواجهة فريق زد يوم الأربعاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة ال٣٢ من دوري نايل.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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