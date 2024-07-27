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المقاولون يستمر في البحث عن المواهب الكروية في محافظات مصر

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ياسر رشاد - القاهرة - يواصل نادي المقاولون العرب جهوده المكثفة للبحث عن أفضل المواهب الكروية الشابة في عدة محافظات بمصر، فقد أطلق النادي سلسلة من الاختبارات في محافظات البحر الأحمر والبحيرة والقاهرة، بهدف اكتشاف لاعبين جدد يمكن ضمهم لصفوف فريق الناشئين.

ونظمت الاختبارات في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وأبو حمص بمحافظة البحيرة، وبمدينتي بالقاهرة. ويهدف النادي من خلال هذه الجولات إلى فحص مهارات اللاعبين الشباب وقدراتهم البدنية والفنية، بغرض اختيار الأكثر تميزًا للانضمام لفريق الناشئين.

وأكد مسؤولو المقاولون على أهمية هذه الخطوة في بناء قاعدة قوية من اللاعبين الصاعدين، والذين سيشكلون عماد الفريق في السنوات المقبلة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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