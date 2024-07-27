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يوسف وائل: تمسكت بالعودة للزمالك رغم وجود عروض فرنسية

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ياسر رشاد - القاهرة - علق يوسف وائل "الفرنسي"، لاعب مواليد 2005 بنادي الزمالك، على توقيعه لعقد لمدة 3 سنوات مع القلعة البيضاء.

وقال الفرنسي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "تواجدت 6 سنوات مع نادي الزمالك بدون تعاقد ونادي فرنسي طلب التعاقد معي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "كنت أنتظر مكالمة من مسؤولي الزمالك لرغبتي في الاستمرار مع النادي، والقلعة البيضاء له الأولوية عندي دائما".

وتابع: "محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أول من تحدث معي وبدر حامد طلبني بالعودة للنادي، وتمسكت بالعودة رغم رغبة أسرتي بالبقاء في فرنسا".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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