شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسى: حزين على ضياع الميدالية البرونزية وأعتذر للشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أعرب زياد السيسي لاعب منتخب السلاح عن حزنه الشديد بعد خسارته الميدالية البرونزية أمام بطل إيطاليا، موجها اعتذاره للشعب المصري عن عدم التتويج بميدالية أولمبية.

وقال زياد السيسي، في تصريحات صحفية، إنه كان على بُعد خطوات من التتويج بميدالية أولمبية، ولكنه لا يعلم ما حدث، مؤكدا أنه سيعمل أقصى ما في جهده للفوز بميدالية مع الفرق.

خسر زياد السيسى لاعب مصر لسلاح السيف الميدالية البرونزية فى أولمبياد باريس، بعدما خسر أمام نظيره بطل إيطاليا في منافسات السلاح بنتيجة 15-12.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب الأوليمبية «أولمبياد باريس 2024» في نسختها رقم 33 أمس الجمعة، الموافق 26 من شهر يوليو الجاري، وتنتهي في الحادي عشر من شهر أغسطس القادم.

وكان زياد السيسي قد فاز على الألماني ماتياس سزابو بنتيجة 15-14 ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ثم خسر أمام نظيره التونسي فارس فرجاني في الدور نصف النهائي من منافسات فردي رجال السابر بنتيجة 15-11.