هنا جودة تودع أولمبياد باريس بعد الخسارة من بطلة هولندا لتنس الطاولة فردى

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ودعت هنا جودة أولمبياد باريس 2024 بعد الخسارة من بطلة هولندا بريت أيرلندا 4-0 في دور الـ 64 لتنس الطاولة في منافسات الفردي.

فى سياق مختلف خسر زياد السيسى لاعب مصر لسلاح السيف الميدالية البرونزية فى أولمبياد باريس، بعدما خسر أمام نظيره بطل إيطاليا في منافسات السلاح بنتيجة 15-12.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب الأوليمبية «أولمبياد باريس 2024» في نسختها رقم 33 أمس الجمعة، الموافق 26 من شهر يوليو الجاري وتنتهي في الحادي عشر من شهر أغسطس القادم.