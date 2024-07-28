شكرا لقرائتكم خبر عن صافرة النيوزيلندى كامبل تنجو من فخ القرارات المثيرة بلقاء مصر وأوزباكستان والان مع تفاصيل الخبر

أكد عادل عقل الخبير التحكيمى أن تقنية الـVAR ضربت موعدا للظهور المؤثر والمثير خلال لقاء منتخب مصر الأولمبي وأوزباكستان والذى أقيم اليوم السبت، ضمن فعاليات الجولة الثانية لمنافسات أولمبياد باريس وانتهى بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وقال عقل، إن الحكم النيوزيلندي كامبل كاوانا ظهر هادئا وبشخصية حاسمة متمتعا بلياقة بدنية جيدة ساعدته بشكل كبير لتقدير العديد من الأخطاء الفنية على الفريقين من خلال زاوية رؤية مناسبة.

ويرى عقل، أن الحكم سمح بالالتحام المشروع والتنافس العادل على الكرة وتدخل بالصافرة واحتسب 24 مخالفة الفريقين في تقدير مناسب، كما أنه لم ينخدع بمحاولة اللاعبين الضغط عليه، خاصة في التحام اللاعبين داخل منطقة الجزاء وسمح في استمرار اللعب في أكثر من التحام مشروع طبقا للقانون.

وظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد، وأشارا إلى 4 حالات تسلل في توقيت مناسب، أبرزها في الدقيقة 27 عندما أشار المساعد الأول إلى تسلل مهاجم أوزباكستان الذى سدد الكرة داخل مرمى الفراعنة ليؤكد الـVAR قرار المساعد، كما تعاون الـVAR مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

وكان هناك تعاون جيد ومثمر بين الـVAR والحكم من خلال المراجعة للحالات الجدلية طبقا للبروتوكول.