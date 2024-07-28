شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول منافسات أبطال مصر فى أولمبياد باريس 2024 غدًا والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” جدول منافسات أبطال مصر فى اليوم الثانى غدا الأحد فى أولمبياد باريس 2024، المقامة حالياً في فرنسا بعد انتهاء اليوم الأول.

وجاء الجدول كالتالى: الأحد 28 يوليو

10:15 صباحا (الرماية) ريماس خليل ومي مجدي - تصفيات 10م مسدس قنص.

10:30 صباحا (السلاح) دور الـ 64 فردي سيدات الشيش (يارا الشرقاوي - سارة حسني - ملك حمزة - نهى هاني).

10:30 صباحا (الجمباز) جنى محمود - منافسات فردي إيقاعي.

11 صباحا (السلاح) دور الـ 64 فردي رجال المبارزة (محمد السيد - محمد ياسين - محمود السيد - محمود محسن).

12 ظهرا (سباحة) لجين عبد الله منافسات 200م حرة - تصفيات.

12:15 ظهرا (الرماية) محمد حمدي - تصفيات 10م مسدس قنص.

12:16 ظهرا (ملاكمة) عمر العوضي منافسات دور الـ32 وزن 71 كجم.

1 ظهرا (تنس) ميار الشريف - دور أول فردي السيدات.

5 مساء (كرة طائرة شاطئية) دعاء الغباشي / مروة مجدي × ثنائي البرازيل - الجولة الأولى دور المجموعات.



جدول اليوم الثانى من الأولمبياد

وتطمح البعثة المصرية فى زيادة عدد الميداليات الأولمبية بنسخة باريس 2024، فى ظل المشاركة بأكبر بعثة فى تاريخ الفراعنة بواقع 148 لاعبا ولاعبة.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.



جدول اليوم الثانى من الأولمبياد