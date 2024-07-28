شكرا لقرائتكم خبر عن حزن ودموع زياد السيسى بعد خسارته البرونزية وزوجته تواسيه بالأحضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

دخل زياد السيسي لاعب منتخب مصر للسلاح في نوبة حزن وبكاء بعد خسارته الميدالية البرونزية، وحرصت زوجته نوران جوهر على مواساته بعد الخسارة.

وخسر زياد السيسى لاعب مصر لسلاح السيف الميدالية البرونزية فى أولمبياد باريس، بعدما خسر أمام نظيره بطل إيطاليا في منافسات السلاح بنتيجة 15-12.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب الأوليمبية «أولمبياد باريس 2024» في نسختها رقم 33 أمس الجمعة، الموافق 26 من شهر يوليو الجاري، وتنتهي في الحادي عشر من شهر أغسطس القادم.

وكان زياد السيسي قد فاز على الألماني ماتياس سزابو بنتيجة 15-14 ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ثم خسر أمام نظيره التونسي فارس فرجاني في الدور نصف النهائي من منافسات فردي رجال السابر بنتيجة 15-11.